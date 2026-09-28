La Belgique a voulu recruter Zinedine Zidane

Zinédine Zidane aurait pu devenir le premier sélectionneur français de la Belgique. Après le départ de Domenico Tedesco en janvier 2025, Vincent Mannaert, alors directeur sportif de la fédération belge, avait fait du champion du monde 1998 sa priorité pour prendre les commandes des Diables rouges. Mais malgré une approche, Zidane avait rapidement fait savoir qu’un seul poste l’intéressait : celui de sélectionneur de l’équipe de France, finalement obtenu quelques mois plus tard. Rudi Garcia avait donc été choisi par la Belgique pour le Mondial 2026.

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L’intérêt de Mannaert pour Zidane remontait pourtant à 10 ans plus tôt, lorsqu’il avait pu l’observer lors d’un stage au Club Bruges en février 2015. À l’époque entraîneur de la réserve du Real Madrid, le Français avait notamment dirigé les U19 brugeois de Rik De Mil et marqué les esprits par son approche humaine selon la DH. Mannaert raconte notamment avoir été frappé par son humilité, son attention envers le staff et sa capacité à mettre rapidement les jeunes à l’aise. « On sentait qu’il respectait beaucoup le travail de Michel Preud’homme et qu’il avait envie d’apprendre », se souvient-il. Une expérience qui avait convaincu le dirigeant belge que Zidane possédait toutes les qualités pour devenir, plus tard, un grand sélectionneur.