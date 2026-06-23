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Ligue 1

La DNCG rend son verdict pour l’OM et l’AS Monaco

Par Max Franco Sanchez
1 min.
biereth @Maxppp

La DNCG vient de publier son relevé de décisions du jour, elle qui examine les situations de chaque club professionnel français en vue de la saison à venir. L’organe financier chargé de faire la loi dans les comptes des clubs français a par exemple annoncé qu’aucune mesure n’a été prise à l’égard de l’OGC Nice et de Strasbourg.

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En revanche, l’AS Monaco va voir sa masse salariale être encadrée, ce qui risque d’handicaper un peu les Asémistes cet été, pour le mercato. Concernant l’Olympique de Marseille, déjà puni par l’UEFA, la DNCG annonce « un sursis à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires demandés au club par la DNCG ». Les décideurs phocéens vont donc devoir apporter des documents supplémentaires avant qu’une décision finale ne soit prononcée.

Pub. le - MAJ le
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