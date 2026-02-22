PSG - Metz : Achraf Hakimi, une montée en puissance qui tombe à pic

Le 4 novembre 2025, lors du choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich, Luis Diaz décidait de chambouler la saison d’Achraf Hakimi. L’attaquant colombien plaçait un tacle sur la cheville du Marocain qui sortait après une très grave entorse. Les images du Marocain quittant la pelouse en larmes avait fait le tour des réseaux sociaux à quelques semaines d’une CAN à domicile avec le Maroc. Un énorme coup dur pour les Lions de l’Atlas et l’homme, élu Ballon d’Or africain 2025, qui devait porter la sélection vers leur première CAN depuis 1976.

La suite après cette publicité

La suite, on la connaît désormais. Le latéral droit marocain a décidé de ne pas se faire opérer, accélérant grandement sa rééducation pour être apte lors de la CAN. «Un sacrifice» évoquait son sélectionneur Walid Regragui. Un pari très risqué qui n’est pas passé loin de porter ses fruits avec cette finale perdue face au Sénégal le 18 janvier dernier. Mais dans le contenu, son retour à la compétition lors des phases finales n’avait pas convaincu. Car sans surprise, Hakimi avait décidé de jouer en étant très loin de son meilleur niveau. Trop loin. Loin de ses chevauchées habituelles sur le flanc droit, moins tranchant défensivement, le Marocain avait joué diminué et il lui manquait clairement du rythme pour retrouver son meilleur niveau. Et Luis Enrique, au moment de récupérer son joueur, avait rapidement prévenu qu’il avait besoin d’enchaîner pour revenir en forme, dans le sprint final de la saison.

La suite après cette publicité

Le retour du vrai Hakimi

Son retour à la compétition face à Strasbourg avait été très délicat avec en plus un carton rouge le privant du Classique face à l’OM. De retour et capitaine le week-end dernier face à Rennes, le Marocain est encore passé à côté dans la défaite des siens avec des difficultés sur le plan défensif et technique, mais avec du mieux physiquement. Ce soir face à Metz, capitaine d’une équipe légèrement remaniée entre les deux manches européennes contre Monaco, Hakimi a répondu présent. Bien sur, face à lanterne rouge Metz, sans victoire depuis plus de trois mois en championnat, c’est à relativiser. Mais le Marocain a tout de même été omniprésent en étant le joueur ayant récupéré le plus de ballons (7) et le deuxième joueur ayant touché le plus de ballons (90) derrière Zaire-Emery (111). Constamment trouvé dans le couloir, tranchant dans ses montées (il a même joué parfois plus haut que Désiré Doué), le latéral de 27 ans a semblé retrouver un second souffle et cette liberté offensive que Luis Enrique lui donne depuis deux ans. Sans une certaine maladresse devant le but, il aurait pu terminer avec une réalisation au compteur.

Et s’il a terminé les mains sur les genoux après de nombreux retours dans son couloir, Hakimi a rassuré. La fenêtre est désormais parfaite. Mercredi au Parc des Princes, le PSG reçoit Monaco pour le barrage retour de Ligue des Champions avec une petit avance grâce au succès renversant en Principauté il y a cinq jours. Luis Enrique aura besoin d’un Hakimi des grands soirs, celui qui peut verrouiller le couloir droit tout en apportant le danger sur les phases offensives. La montée en puissance du Marocain alors que le PSG arrive dans le moment le plus important de sa saison tombe forcément très bien. Car sans un grand Hakimi, le PSG aura du mal à rivaliser face aux grosses écuries européennes. Un retour qui tombe donc à pic…