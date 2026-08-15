OM : la mise au point de Nayef Aguerd sur son transfert avorté à la Real Sociedad

Après son transfert avorté à la Real Sociedad, Nayef Aguerd a décidé de prendre la parole pour mettre les choses au clair. Alors que certaines rumeurs en Espagne évoquaient un problème physique et ainsi un échec lors de sa visite médicale, l’international marocain (59 sélections) assure qu’il n’en est rien. Le défenseur de l’OM a confirmé que son examen s’était parfaitement déroulé et qu’il avait été validé par les deux clubs.

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« Je souhaite apporter quelques précisions concernant ces derniers jours. J’ai eu l’opportunité d’envisager un retour à la Real Sociedad, un club que je respecte énormément et pour lequel j’ai beaucoup d’affection. À la suite d’un échange avec le coach, j’ai eu l’occasion d’aborder avec lui mon protocole de reprise. Cette question a ensuite été laissée en suspens le temps des négociations entre les clubs. Ma visite médicale s’est parfaitement déroulée et a été validée par les deux clubs. Il n’y avait donc aucun problème médical », a-t-il d’abord lancé sur ses réseaux sociaux.

Aguerd nie l’échec à la visite médicale

Aguerd a ensuite expliqué que le seul point de divergence concernait justement son retour à la compétition, lui qui sort d’une période d’arrêt après son opération du pubis. Le joueur souhaitait bénéficier d’une reprise progressive afin de retrouver l’intégralité de ses capacités, tandis que Pellegrino Matarazzo souhaitait pouvoir compter immédiatement sur lui. « La seule question concernait ce protocole de reprise progressive, nécessaire pour me permettre de retrouver toutes mes capacités dans les meilleures conditions, alors que le coach souhaitait pouvoir compter sur moi immédiatement. Je respecte totalement sa position. »

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Enfin, le défenseur marocain a tenu à démentir toute volonté de manquer de respect à la Real Sociedad, tout en réaffirmant son attachement à l’OM malgré les incertitudes autour de son avenir. « Ce n’est donc ni un caprice, ni un manque de respect envers la Real Sociedad ou qui que ce soit. C’est simplement une décision responsable afin de préserver mon corps et de pouvoir réaliser la saison pleine que tout le monde souhaite. Je suis conscient de la situation économique de l’OM et je sais que, dans le football, beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici la fin du mercato. Mais tant que je porterai ce maillot, je donnerai tout et je me battrai pour le club, mes coéquipiers et les supporters. »