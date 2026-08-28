Arsenal : Gabriel Jesus a été proposé à l’Atlético de Madrid

Gabriel Jesus pourrait quitter Arsenal dans les dernières heures du mercato. L’attaquant brésilien de 29 ans, qui avait été victime d’une rupture du ligament croisé au début de la saison dernière, a été proposé à l’Atlético de Madrid, qui a déjà noué des contacts avec le joueur. Les Gunners seraient disposés à ouvrir la porte à un départ pour une somme comprise entre 18 et 20 millions d’euros.

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Une piste à dissocier totalement du dossier Julián Álvarez, dont l’avenir fait également beaucoup parler du côté de l’Atlético. L’éventuelle arrivée de Gabriel Jesus (29 ans) ne serait donc pas conditionnée à un départ de l’attaquant argentin. Reste désormais à savoir si les Colchoneros décideront de passer concrètement à l’offensive pour le Brésilien.