L’OM enfonce le RC Lens

L’affiche de clôture de la 10e journée de Ligue 1 s’annonce électrique. Ce dimanche 8 novembre 2026 à 20h45, le Stade Bollaert-Delelis accueille un grand classique du championnat entre le RC Lens (9e, 13 pts) et l’Olympique de Marseille (6e, 15 pts). Une rencontre capitale entre deux prétendants à l’Europe aux trajectoires diamétralement opposées ces derniers jours.

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Les hommes de Bruno Genesio arrivent dans le Pas-de-Calais gonflés à bloc. Après un départ raté en Ligue Europa, les Phocéens ont signé un véritable match référence jeudi en s’imposant avec autorité sur la pelouse du Bayer Leverkusen (0-1) grâce à un éclair d’Amine Gouiri. Sur la scène nationale, l’OM tourne à plein régime avec quatre victoires sur ses cinq dernières sorties (dont un succès maîtrisé 2-0 contre Toulouse) et s’appuie sur une puissance de feu impressionnante avec 20 buts inscrits en 9 journées. À l’inverse, le RC Lens de Yannick Cahuzac traverse une crise violente. Assommés par le revers dans le derby face à Lille (1-0), les Sang et Or ont sombré dans des proportions historiques mercredi en Ligue des champions face à Côme (1-9). Pour stopper l’hémorragie devant leur public, les Artésiens compteront avant tout sur leur capitaine Florian Thauvin, ancien joueur marseillais et actuel meilleur passeur de Ligue 1 (déjà 11 fois décisif cette saison).

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L’OM bat le RC Lens, cote à 2,70

Sur le plan psychologique, le fossé est immense entre les deux équipes. Lens se présente la tête basse après avoir essuyé le pire camouflet de l’histoire du football français en Coupe d’Europe et une défaite amère chez le voisin lillois. Fragilisée et en plein doute défensif, la bande de Yannick Cahuzac devra résister aux vagues d’un OM euphorique depuis son succès de prestige à Leverkusen. Les joueurs de Bruno Genesio restent sur une série éclatante en championnat et ont remporté 3 des 5 dernières confrontations directes face aux Lensois. Dans un stade Bollaert qui a perdu de sa superbe face à Côme, la cote de 2,70 pour un succès marseillais représente une opportunité en or.

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Lens et l’OM marquent, cote à 1,86

C’est une tradition récente entre les deux formations : les confrontations entre Lensois et Marseillais sont rarement fermées, puisque 7 des 11 derniers duels ont généré au moins 3 buts. Cette saison, la tendance se confirme largement : 7 des 9 matchs de championnat des Sang et Or ont dépassé ce total, et les 3 dernières sorties marseillaises en Ligue 1 ont produit pas moins de 16 réalisations ! Malgré la claque reçue en milieu de semaine, Lens a remporté trois de ses quatre réceptions en championnat et trouve régulièrement le chemin des filets à domicile. Face à une attaque olympienne qui tourne à plus de deux buts par match mais qui concède également des occasions (13 buts encaissés), voir les deux filets trembler est un scénario presque incontournable.

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Florian Thauvin décisif contre l’OM (but ou passe décisive), cote à 1,70

C’est le facteur X côté artésien. Transfiguré depuis son arrivée dans le Nord, Florian Thauvin réalise un début de saison impressionnant avec 4 buts et 7 passes décisives en 9 rencontres. Face à son ancien club de cœur, le capitaine lensois aura une motivation décuplée pour endosser le costume de sauveur et remettre son équipe à l’endroit. Tireur de coups de pied arrêtés attitré et plaque tournante de toutes les offensives lensoises, le voir impliqué sur au moins un but à Bollaert constitue une base très solide à 1,70.

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