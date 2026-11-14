La presse néerlandaise est folle de l’équipe de Xavi, Maza va prolonger avec Leverkusen

Xavi choque tout son monde

La presse néerlandaise est complètement sous le charme de sa sélection ! Les Oranje ont écrasé la Grèce (7-0), au terme d’une prestation particulièrement aboutie. Algemeen Dagblad décrit une équipe déchaînée, qui n’a laissé aucun répit à son adversaire. Le quotidien insiste notamment sur la complémentarité entre Frenkie de Jong et Joey Veerman, dont l’association a complètement étouffé les Grecs. Même enthousiasme dans De Telegraaf, qui parle d’un véritable « coup de génie » pour décrire ce duo au milieu de terrain. De son côté, de Volkskrant évoque un spectacle footballistique exceptionnel lors de ce vendredi fou à Amsterdam. Et cette démonstration collective doit beaucoup à l’entente entre les deux milieux. De Jong redescend régulièrement pour organiser le jeu et dicter le rythme, tandis que Veerman apporte sa qualité de passe dans les zones plus avancées. Un équilibre qui a totalement fait déjouer la Grèce. Même le sélectionneur Xavi Hernández semblait prendre énormément de plaisir sur son banc, selon Algemeen Dagblad. La presse néerlandaise est donc unanime : cette équipe a de quoi faire très mal !

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Leverkusen sort le grand jeu pour conserver Ibrahim Maza

Le Bayer Leverkusen ne veut surtout pas perdre son nouveau joyau ! Ibrahim Maza, qui attire déjà les convoitises de plusieurs cadors européens comme le FC Barcelone, le PSG et Manchester City, serait tout proche de prolonger son aventure en Allemagne. Selon BILD, le club a transmis une offre écrite au milieu offensif algérien pour étendre son contrat jusqu’en 2031. Et les dirigeants allemands sont prêts à faire un bel effort financier pour convaincre leur pépite. Le salaire du joueur pourrait tout simplement doubler pour atteindre environ 5 millions d’euros par saison. Arrivé du Hertha Berlin en 2025, Maza s’est rapidement imposé et incarne désormais l’avenir du projet de Leverkusen. Le club voit même en lui sa prochaine grosse vente à 100 millions d’euros ! L’officialisation de cette prolongation est attendue avant Noël. Autant dire que le Bayer veut prendre les devants avant que les prétendants ne passent à l’action.

Pochettino hérite d’un chantier colossal à Manchester United

C’est une nouvelle page qui s’ouvre à Manchester United ! Officiellement nommé après le licenciement de Michael Carrick, Mauricio Pochettino a vécu un moment particulièrement émouvant en évoquant son départ de la sélection américaine. L’Argentin a même qualifié cette décision de « plus difficile de sa carrière », mais l’opportunité de retrouver Old Trafford était trop belle pour être refusée. Et la presse anglaise a déjà commencé à dresser la liste des travaux qui attendent le nouvel entraîneur des Red Devils. Le Daily Mail identifie quatre chantiers prioritaires pour Pochettino : enchaîner rapidement les victoires pour sortir United de la zone de relégation, retrouver une véritable intensité physique, remettre de l’ordre dans un vestiaire sous tension et surtout solidifier une défense aux abois. Le quotidien pointe également les difficultés de Bruno Fernandes, qui traverse une période compliquée, ainsi que les tensions entre Lisandro Martínez et Tielemans. Enfin, le nouveau technicien devra rapidement trouver les bons réglages au milieu de terrain et rassurer son gardien Senne Lammens. Un immense chantier attend donc l’ancien entraîneur de Tottenham, qui devra rapidement convaincre avant son premier grand rendez-vous face à Liverpool à Anfield !