Rennes : 3 jours sans entraînement au centre de formation

Dernièrement, le directeur du centre de formation du Stade Rennais, Denis Arnaud, a subi une violente agression de la part d’un parent d’un des jeunes du centre. Un événement très grave qui a conduit les Rouge-et-Noir à décréter trois jours sans entraînement.

« En soutien à Denis Arnaud, Directeur du centre de formation, victime d’une agression par un parent de jeune footballeur, le samedi 23 avril au centre d’entraînement Henri Guérin, le Stade Rennais F.C. a pris la décision d’annuler l’ensemble des séances d’entraînement de son Académie Rouge et Noir jusqu’au jeudi 28 avril. Compte tenu de la gravité des faits, une plainte sera déposée. Dans le contexte actuel où le football professionnel et amateur est victime d’une flambée de la violence intolérable sur les terrains, le Stade Rennais F.C. tient à rappeler qu’il a pour vocation de former de jeunes talents, les accompagner vers un épanouissement personnel, et procurer plaisir et émotions à celles et ceux qui aiment le football. En aucun cas, les éducateurs, les dirigeants, les joueurs, les arbitres, les dirigeants et les bénévoles ne doivent pâtir du comportement irresponsable d’une minorité. Le football doit rester une fête et un moment de communion. De tels agissements ne sont pas compatibles avec les valeurs du sport. Ils mettent en péril le bon fonctionnement des clubs et la progression des jeunes joueurs », indique le communiqué.