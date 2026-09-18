La liste de l’Angleterre avec Ngumoha, Alexander-Arnold, Palmer mais sans Foden

Troisième de la dernière Coupe du Monde après avoir battu l’équipe de France lors d’une petite finale mémorable (4-6), l’Angleterre retrouve le chemin de la Ligue des Nations. Thomas Tuchel a dévoilé ce vendredi sa liste pour les quatre rencontres à venir face à l’Espagne (26 septembre), la Tchéquie (29 septembre, 6 octobre), et la Croatie (3 octobre).

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Thomas Tuchel's first #ThreeLions squad of the 2026-27 season 🦁 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) September 18, 2026

Une liste qui marque les retours de Trent Alexander-Arnold et de Cole Palmer, absents lors de la dernière Coupe du Monde. On notera également la présence du tout jeune attaquant de Liverpool, Rio Ngumoha (18 ans), ou du milieu offensif de Bournemouth, Alex Scott. En revanche, Phil Foden est toujours écarté, lui qui avait déjà manqué le Mondial cet été.

La liste complète :

Gardiens : Pickford (Everton), Steele (Brighton), Trafford (Leeds)

Défenseurs : Alexander-Arnold (Real Madrid), Branthwaite (Everton), Chalobah (Côme), Guehi (Manchester City), Hall (Newcastle), Konsa (Arsenal), Livramento (Newcastle), O’Reilly (Manchester City), Quansah (Bayer Leverkusen)

Milieux de terrain : Anderson (Manchester City), Bellingham (Real Madrid), Lewis-Skelly (Arsenal), Mainoo (Manchester United), Palmer (Chelsea), Rice (Arsenal), Scott (Bournemouth)

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Attaquants : Calvert-Lewin (Leeds), Eze (Arsenal), Gordon (FC Barcelone), Kane (Bayern Munich), Ngumoha (Liverpool), Rashford (Manchester United), Rogers (Chelsea), Saka (Arsenal)