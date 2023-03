PSG - Rennes : Vitinha s’excuse auprès des supporters

Défait (0-2) par Rennes lors de la 28e journée, le Paris Saint-Germain a livré une piètre prestation devant son public. Interrogé à l’issue de la rencontre, le milieu de terrain portugais, Vitinha, a d’ailleurs tenu à envoyer un message aux supporters présents.

«On a fait un très mauvais match, il y a juste à dire pardon aux supporters qui sont toujours là, ce n’est pas nous, ce n’est pas notre équipe, nous sommes tristes, on a jamais imaginé ça, tout le staff, l’équipe et les supporters ne méritent pas ça. On ne va pas penser à une déconnexion totale, il y a le break maintenant, on doit faire mieux le prochain match, car c’est clairement insuffisant», a ainsi déclaré l’ancien joueur de Porto au micro de Canal +.

