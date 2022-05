Sadio Mané ouvre la porte à un départ au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Plus qu'un match. Demain soir, Liverpool et le Real Madrid vont se disputer la coupe aux grandes oreilles lors de la finale de l'UEFA Champions League (à suivre en direct en live commenté sur notre site). Une rencontre qui sera forcément déterminante dans la course au Ballon d'Or pour Karim Benzema et les deux stars des Reds, Mohamed Salah et Sadio Mané. Ce dernier pourrait d'ailleurs disputer son dernier match sous le maillot rouge samedi au stade de France. En fin de contrat en juin 2023, le Sénégalais, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, arrive à un tournant. Après six saisons au sein du club de la Mersey et huit en Premier League (il a joué deux ans à Southampton, ndlr), l'ancien joueur de Metz se pose des questions.

Et il n'a pas rassuré les supporters anglais avec sa récente interview donnée au Liverpool Echo. Questionné sur son avenir, il a répondu : «honnêtement, je pense que la réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien et que je suis entièrement concentré sur le match de samedi. C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Mais revenez vers moi samedi et je vous donnera la réponse que vous voulez entendre, c'est sûr. C'est spécial. Je vous donnerai alors tout ce que vous voulez entendre (...) Samedi, reviens et je te donnerai la réponse que je promets, mais pour l'instant allons-y et gagnons la Ligue des champions car je n'ai pas le temps pour autre chose».

Mané est la priorité du Bayern Munich

Interrogé ensuite au sujet d'un possible transfert au Real Madrid, il a lâché en rigolant : «bonne question! (rires) Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que je suis entièrement concentré sur la Ligue des champions et sur la victoire, ce qui est bien plus important pour moi et les fans de Liverpool. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner le match pour Liverpool». La meilleure façon de terminer la saison voire de mettre un point final à son aventure chez les Reds. D'après Bild, l'attaquant veut offrir la C1 à son club avant de s'en aller cet été. Il souhaite relever un nouveau challenge et découvrir un nouveau championnat après s'être imposé en Angleterre.

Le média allemand ajoute que le Sénégalais est la priorité absolue du Bayern Munich, qui a échangé par téléphone avec le joueur et face à face avec son agent à Majorque. Les discussions auraient bien avancé entre les différentes parties. Les pensionnaires de l'Allianz Arena aimeraient l'associer à Thomas Müller et Kingsley Coman, en soutien de Robert Lewandowski explique Bild. A moins que son arrivée soit prévue dans le but de compenser le départ du Polonais vers le Barça. Quoi qu'il en soit, les Bavarois veulent mettre la main sur Sadio Mané, pour qui ils comptent offrir 30 millions d'euros pour racheter sa dernière année de contrat. Il reste à savoir si Liverpool acceptera de lâcher l'une de ses stars.