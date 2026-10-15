Stade Rennais : Mahdi Camara y a toujours cru

Ce fut dur mais le Stade Rennais a réussi à renverser l’OFI Crète 2-1. Menés une bonne partie de la rencontre, les Brétiliens sont parvenus à marquer deux buts durant le dernier quart d’heure et à s’offrir une première victoire dans cette Ligue Europa.

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«On savait que ça allait être un bon bloc, à 5 derrière, analysait Mahdi Camara après le match sur Canal+. On fait une petite erreur mais le groupe a tenu jusqu’au bout. On est vraiment un groupe, pas que les 11 titulaires et ce soir, c’est grâce aux entrants aussi.»