OL : les deux principales pistes pour remplacer Rudi Garcia

Plus les jours passent, et plus les heures de Rudi Garcia à Lyon semblent comptées. Le contrat de l'ancien de l'OM et de l'AS Roma expire en juin prochain, et les négociations n'avancent pas vraiment. Et ce, même si le principal concerné n'a pas fermé la porte à une prolongation de l'aventure le week-end dernier. Pourtant, il n'y a eu que très peu de rumeurs au sujet d'un éventuel remplaçant.

Il n'y a que le nom de Christophe Galtier qui est revenu de façon plus ou moins sérieuse ces dernières semaines. Ce dimanche, le quotidien L'Equipe en dit un peu plus. Tout d'abord, on apprend qu'il est improbable de voir l'ancien de l'ASSE sur le banc lyonnais l'an prochain. Le coach du LOSC a de fortes chances de signer à Nice, où un salaire très confortable l'attend. Des émoluments sur lesquels l'Olympique Lyonnais ne peut pas s'aligner.

Deux coachs étrangers

Les décideurs lyonnais, toujours selon le journal, sont à la recherche d'un entraîneur actuellement libre de tout contrat. Et s'il y a de nombreuses pistes qui sont étudiées en interne, comme c'est logique par ailleurs, il y en a deux qui ressortent. Roberto De Zerbi, qui devrait quitter Sassuolo en fin de saison, où il est notamment acclamé par le style de jeu produit par son équipe. Le second, c'est Peter Bosz, ancien de l'Ajax, du Borussia Dortmund et du Bayer Leverkusen, libre de tout contrat depuis le mois de mars.

Il n'y a pour l'instant pas eu d'offre ni de contact concret, mais nul doute qu'au fur et à mesure que la saison va prendre fin, Juninho et ses équipes passeront à l'attaque. Une nouvelle ère pourrait donc démarrer du côté de Lyon à la fin du mois de juin, et on aura visiblement droit à un joli jeu des chaises musicales sur les bancs des clubs de Ligue 1 cet été.