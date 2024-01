Le Bayern veut débourser une fortune pour Ronald Araujo

Bien décidé à se renforcer en défense, le Bayern Munich ne lâche pas Ronald Araujo (24 ans). Actuellement sous les couleurs du Barça, où il est lié jusqu’en juin 2026, l’international uruguayen (16 sélections, 1 but) est considéré comme le meilleur défenseur central du monde par les Bavarois. Pour autant, ce dossier s’annonce compliqué. Serein malgré les offensives de la concurrence, le club catalan n’a aucune intention de se séparer de son protégé. Une position ferme qui n’empêche pas les Munichois de garder espoir. Selon les dernières informations de Sky Germany, reprises par Sport, le Bayern serait ainsi prêt à débourser plus de 70 millions d’euros. AS parle, de son côté, d’un montant de 80 millions d’euros…

La suite après cette publicité

Des sommes folles confirmant l’intérêt bavarois. L’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, considère, à ce titre, Araujo comme une priorité et a appelé le défenseur pour le persuader de rejoindre le club. Toutefois, il est peu probable qu’un accord se concrétise ce mois-ci, à l’heure où une signature d’Eric Dier est également évoqué. En cas d’échec cet hiver, le Bayern a d’ores et déjà prévu de revenir à la charge cet été, avec une idée en tête : profiter de la situation économique délicate des Culers, qui pourraient être contraints de vendre dans les mois à venir. Affaire à suivre…