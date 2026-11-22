Mauvaise nouvelle pour le Bayern Munich à quelques jours de son déplacement à Lille en Ligue des champions. Touché à la cheville gauche lors du match nul face à Cologne (1-1), vendredi, Michael Olise se dirige vers un forfait pour cette rencontre prévue mercredi soir selon L’Equipe. L’international français a encore été aperçu ce dimanche au centre d’entraînement avec des béquilles et une chaussure spéciale, signe que sa blessure nécessite encore de la prudence.

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Le staff bavarois ne souhaite prendre aucun risque avec son ailier et envisage plutôt un retour à l’entraînement à partir de jeudi. Son absence serait un coup dur pour le Bayern, déjà confronté à plusieurs blessures dans son secteur offensif, notamment celles de Harry Kane, Serge Gnabry et Saibari. Les dirigeants allemands préfèrent toutefois privilégier la récupération de leur joueur plutôt que de précipiter son retour à la compétition.