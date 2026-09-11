Bayern Munich : le duo Kane-Olise continue d’affoler les compteurs

Le Bayern Munich peut encore remercier Harry Kane et Michael Olise. Lors de la démonstration face à Bodø/Glimt en Ligue des champions (5-0), les deux hommes ont une nouvelle fois porté l’attaque bavaroise. Kane a terminé la rencontre avec un but et une passe décisive, tandis qu’Olise s’est offert un doublé et une passe décisive. Une nouvelle performance XXL qui permet au Bayern d’occuper la deuxième place de la compétition et confirme que son duo offensif a repris cette saison sur les mêmes bases que lors du précédent exercice. Surtout, leur efficacité ne se limite pas au championnat puisque les deux joueurs répondent également présents sur la plus grande scène européenne.

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Les chiffres sur l’ensemble de l’année 2026 illustrent leur domination. Harry Kane totalise 39 contributions décisives dans les cinq grands championnats européens, avec 34 buts et 5 passes décisives, tandis que Michael Olise en compte 32, grâce à 15 buts et surtout 17 passes décisives. Aucun autre joueur des cinq grands championnats ne fait mieux sur cette période. Déjà essentiels dans les performances du Bayern en Bundesliga, l’Anglais et le Français démontrent désormais qu’ils peuvent reproduire cette efficacité en Ligue des Champions, avec l’ambition d’emmener le club bavarois très loin dans la compétition.