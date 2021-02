Ligue Europa : l'AC Milan s'en sort contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Leicester et le Bayer déjà éliminés

Après notamment l'élimination du LOSC face à l'Ajax Amsterdam, les seizièmes de finale retour de Ligue Europa se terminaient ce jeudi soir avec les huit derniers matches à partir de 21h. À San Siro, l'AC Milan de Stefano Pioli recevait l'Étoile Rouge de Belgrade pour un match piège avec le 2-2 à l'aller. En plus de la qualification à aller cherche, les Rossoneri devaient se reprendre après trois matches sans victoires toutes compétitions confondues. Sans Ibrahimovic dans le onze de départ, les locaux démarraient idéalement cette partie avec l'ouverture du score de Kessié sur penalty (8e, 1-0).

La suite après cette publicité

Cependant, comme au match aller, les visiteurs du soir revenaient rapidement grâce à la réalisation de Ben Nabouhane à bout portant (24e, 1-1). Avec ce score à la pause, les Milanais n'étaient pas à l'abri et Pioli lançait notamment Ibrahimovic à la pause. Aux avant-postes, l'attaquant suédois essayait de remettre son équipe sur de bons rails mais le but ne venait pas. Néanmoins, l'AC Milan tenait ce résultat, grâce surtout à un énorme Donnarumma et à une supériorité numérique après l'expulsion de Gobeljic (70e). Suffisant sur l'ensemble des deux matches pour rejoindre les huitièmes de finale par la petite porte grâce à un but de plus inscrit à l'extérieur (2-2, 1-1).

Leicester et le Bayer prennent la porte, MU qualifié

Au King Power Stadium, Leicester avait de son côté rendez-vous avec le Slavia Prague, une semaine après le match nul et vierge de l'aller. Les Foxes devaient donc se méfier de l'équipe tchèque. Et sur leur pelouse, les joueurs de Brendan Rodgers ont été surpris par un but de Provod (49e, 0-1) et un autre de Sima (79e, 0-2). Derrière, Vardy et les siens n'ont pas réussi à revenir et ont donc été éliminés ! L'une des grosses surprises de la soirée avec l'élimination du Bayer Leverkusen, opposé aux Youngs Boys de Berne. Après le revers 4-3 à l'aller, la formation allemande a encore perdu, quittant ainsi la compétition dès les seizièmes de finale (0-2).

De son côté, le PSV Eindhoven avait fort à faire lors de la réception de l'Olympiakos. Battu 4-2 il y a quelques jours, le club néerlandais pensait obtenir son billet pour le prochain tour en s'imposant 2-0 grâce au doublé de Zahavi mais Hassan a trouvé le chemin des filets à la 88e minute, qualifiant le club grec (4-2, 1-2). Mais dans cette soirée, certaines écuries n'ont pas tremblé pour filer en huitièmes de finale. C'est notamment le cas de Manchester United, large vainqueur de la Real Sociedad à l'aller (0-4) et tenu en échec par l'écurie espagnole ce soir (0-0). L'AS Rome, le Dynamo Kiev et le Dinamo Zagreb ont aussi obtenu leur qualification pour les huitièmes de finale, dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi midi.

Les résultats de 21h (en gras les équipes qualifiées) :