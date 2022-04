En mode Ligue des champions, Nike révèle son Progress Pack

Le nouveau Progress Pack de Nike vient de voir le jour, comprenant trois nouveaux coloris pour la Mercurial, la Phantom GT et la Tiempo.

Un de plus. Nike a dévoilé ce lundi un nouveau pack, intitulé cette fois Progress Pack, dans lequel on retrouve trois nouvelles paires de crampons, ou plutôt trois nouveaux coloris venant habiller la Mercurial, la Phantom GT et la Tiempo. Avec une dominante commune : le blanc, pour le plus grand malheur des maniaques de la propreté avec leurs bijoux cramponnés (et loin d'être habitués à évoluer sur des billards ou des synthétiques), mêlé à des couleurs fluo vivifiantes.

La suite après cette publicité

Du blanc dominant pour la C1

Terminé le Blue Print Pack d'un turquoise laissant rêveur, place au blanc pour la marque à la virgule, qui, comme son rival adidas récemment avec le Champions Code Pack, s'est mis en mode Ligue des champions. Un timing parfait, les quarts de finale de la compétition débutant ce mardi pour les hommes, alors qu'ils se sont terminés la semaine dernière pour les femmes.

Conçus pour rappeler que « nous ne cessons jamais d'évoluer », ces nouveaux modèles associent une tige grise à des détails plus colorés destinés à dynamiser le rendu final visuellement. Ils présentent un style relativement épuré qui ne devrait pas forcément déplaire aux plus puritains.

Pour la Mercurial Superfly 8, de fins motifs bleu ciel viennent s'ajouter plusieurs couleurs fluo, à l'instar du jaune, du orange ou encore du rouge. Aussi bien au niveau du Swoosh (la virgule) que sur l'inscription Mercurial, au niveau de la partie latérale, le tout visant à apporter un relief visuel audacieux et plutôt satisfaisant.

Même constat, ou presque, concernant la Phantom GT 2, qui reste dans le même esprit que la Mercurial. Petite nuance de jaune, car le fluo de cette couleur y demeure plus important, puisqu'elle traverse notamment l'ensemble de ce modèle par la ligne continue qui symbolise cette paire portée par Kevin De Bruyne (Manchester City). Même constat pour les couleurs utilisées pour le Swoosh ou l'inscription Phantom.

Enfin, la Tiempo ne déroge pas à la règle et se présente elle aussi sous un aspect à la fois mesuré et coloré. Si la principale virgule occupe une majorité de la chaussure, c'est sa couleur jaune fluo qui saute aux yeux, entourant un bleu foncé agréable visuellement et venant bien contraster la tige blanche. Un petit Swoosh y est aussi placé sur la partie arrière, au niveau de la cheville, dans une zone bleu marine qui fait ressortir encore plus son aspect original.

Ces trois nouvelles paires sont disponibles en précommande en envoyant NOM + PRÉNOM + N° TÉLÉPHONE en DM sur l'Instagram de @foot.fr ! Bénéficiez d'une remise de 10% en ligne, et de la livraison express offerte, comme en magasin (Avignon, Marseille, Lyon) grâce au code ELITEVIP !