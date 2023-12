LaLiga va changer de stratégie pour les deux prochains mercatos !

Depuis plusieurs saisons désormais, la Liga est en perte de vitesse. Même si le Real Madrid a su rester au très haut niveau européen en attirant de grands joueurs et en étant performant à l’échelle continentale, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone sont encore trop inconstants pour être considérés comme des cadors européens en Ligue des Champions sur les dernières saisons. Même si les Catalans ont réalisé un mercato ambitieux, ces derniers ont usé de stratagèmes pour faire venir João Félix et João Cancelo et ne sont pas assurés de les conserver à l’issue de la saison. Pour retrouver son lustre d’antan, le championnat espagnol cherche, sous l’impulsion de son président Javier Tebas, des moyens de concurrencer financièrement et sportivement avec la Premier League. Alors que les clubs de l’autre côté des Pyrénées avaient dû se serrer la ceinture au sortir de la pandémie du Covid-19 pour que la Liga survive, cette période de creux a globalement affaibli le championnat.

Un constat partagé par LaLiga qui va lâcher la bride pour le mercato hivernal. En effet, selon les indiscrétions de la presse espagnole, les clubs espagnols pourront désormais réinvestir jusqu’à 60 % des revenus faits par des ventes pour recruter. Ensuite, plusieurs équipes pourront bénéficier d’une aide pour réduire les pertes liées au Covid-19, alors que leurs bénéfices serviront également à réduire cette dette. Pour finir, la Liga permettra aussi aux clubs de tenir compte de l’impact négatif des travaux d’amélioration sur leurs stades afin qu’ils ne soient pas pénalisés doublement. Voilà qui devrait ravir à plusieurs équipes, comme le FC Barcelone ou le Séville FC, qui rénovent ou ambitionnent de rénover leurs écrins. Si ces changements portent leurs fruits lors du prochain mercato, ils pourront encore être en vigueur cet été selon plusieurs sources concordantes en Espagne.