Le clan Erling Haaland ouvre la porte au Real Madrid, le rachat de Newcastle sous le feu des critiques

Erling Haaland rapidement au Real Madrid ?

En Angleterre, un homme fait encore parler de lui ! Cette fois, ce n’est pas pour ses buts mais pour son avenir à Manchester City, il s’agit bien évidemment d’Erling Haaland ! Arrivé l’été dernier à City, le Norvégien pourrait ne pas faire de vieux os et vite quitter la Premier League pour le Real Madrid ! C’est son agent, Rafaela Pimenta, qui a fait des déclarations fortes sur l’avenir de son poulain mercredi dans le cadre d’un sommet Foot et Business du Financial Times. «Il y a la Premier League et il y a le Real Madrid. Ils ont quelque chose à eux seuls qui en fait le rêve des footballeurs. Le Real Madrid a cette magie. Ils ont la Ligue des champions. Dans mon agence, on essaie d’avoir un plan. Il nous faut un objectif. Peut-être qu’on ne l’atteindra pas mais si on ne sait pas où on veut aller, c’est sûr qu’on n’ira pas. On ne peut pas juste s’asseoir et attendre, en se demandant si on va nous appeler parce que Haaland est fantastique.» Mais cet énorme appel du pied du clan Haaland fait beaucoup de bruits en Angleterre comme sur la Une du Daily Mirror qui estime que l’avenir du cyborg «rend fou» ! «Man City est prévenu», ajoute le tabloïd. Même chose sur la couverture du Daily Star et de The Sun qui estiment que «Manchester City reçoit un avertissement du Real pour Erling Haaland». Est-ce que Haaland prépare déjà sa sortie du championnat anglais ? Reste aussi à connaitre la position du Real Madrid dans cette affaire…

L’Arabie Saoudite pointée du doigt dans le rachat de Newcastle

Toujours dans le Royaume de sa Majesté, le rachat de Newcastle, il y a 18 mois, fait encore couler beaucoup d’encre et cela fait la Une de The Sun ce matin qui n’y va pas par quatre chemins et placarde : «État de panique» ! Et oui, la propriété saoudienne du club pourrait être remise en cause. «Newcastle pourrait faire l’objet d’un nouveau contrôle de la part de la Premier League à la demande d’Amnesty International». Le tabloïd précise que «la Premier League est abasourdie par les allégations saoudiennes car l’ONG rapporte qu’aux USA, dans une affaire judiciaire, le propriétaire de Newcastle, Yasir Al-Rumayyan, a été décrit comme un ministre en exercice du gouvernement avec l’immunité souveraine». Une affaire qui fait aussi les gros titres du Guardian car les clubs, également, demandent «des discussions sur la question de la propriété de Newcastle». En gros, ce qui est reproché aux propriétaires des Magpies est que l’État saoudien dirigeait le rachat de Newcastle dans le but ultime «d’utiliser le club comme un élément de ses efforts plus larges de Sportswashing», c’est à dire utiliser un événement sportif, une équipe sportive, ou le sport de façon générale, comme moyen d’améliorer sa réputation.

Le Barça se contente de sa défense solide

En Espagne, le match qui intéresse toute la planète football, c’est le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, qui on peut le dire a accouché d’une souris… En demi-finale aller de la Coupe du Roi, ce sont les Blaugranas qui se sont imposés (1-0), grâce à un but contre son camp d’Éder Militao. Mais peu importe, pour le Barça l’essentiel est ailleurs et comme le placarde le quotidien Sport ce matin, c’est «un exploit au Bernabeu» ! «Malgré les absences importantes, le Barça a remporté une victoire qui le rapproche de la finale. Dans un match intense, les Blaugranas ont très bien défendu contre une équipe de Madrid qui a dominé mais n’a pas marqué.» Pour Mundo Deportivo, ce Barça-là est tout simplement «infranchissable» grâce à une «une défense fabuleuse qui a annihilé toute l’attaque des Merengues», écrit l’autre quotidien catalan. Pour L’Esportiu et El País, les Blaugranas ont imposé leurs «règles en défense», mais les Madrilènes ont «manqué de lucidité dans la finition».