Croatie - France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Les Bleus ne chôment pas. En ce lundi de Pentecôte, l'équipe de France est sur le pont puisqu'elle va affronter la Croatie pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Battus vendredi par le Danemark au stade de France (2-1), les coéquipiers de Karim Benzema vont tenter de renouer avec la victoire ce soir à 20h45 à Split. Mais la mission ne sera pas simple. Pour cette affiche, qui sera un remake de la finale de la Coupe du Monde 2018, le sélectionneur tricolore Didier Deschamps, qui sera de retour sur le banc, devra faire sans plusieurs éléments.

Blessé vendredi, Raphaël Varane est forfait et a été remplacé par Ibrahima Konaté. Egalement touché, Kylian Mbappé est, lui, resté. Mais il sera préservé, tout comme Karim Benzema, Kingsley Coman, N'Golo Kanté et Jules Koundé. Ce qui va donc pousser DD à remanier son onze. Le coach français va miser sur un 3-5-2 avec Mike Maignan, en lieu et place du capitaine Hugo Lloris dans les cages. Le brassard reviendra à Presnel Kimpembe, associé à William Saliba et Benjamin Pavard. Dans le rôle des pistons, on retrouvera Lucas Digne, à gauche, et Jonathan Clauss, à droite.

Deschamps va procéder à un large turn-over

Dans l'entrejeu, c'est la paire Guendouzi-Tchouaméni qui a toutes les chances de débuter et soutenir Antoine Griezmann, qui évoluera en soutien du duo d'attaquants. Et c'est Wissam Ben Yedder et Christopher Nkunku qui devraient être alignés ce soir au coup d'envoi. Sans plusieurs titulaires, l'équipe de France aura malgré tout fière allure. Mais la Croatie de Zlatko Dalić aura aussi plusieurs atouts à faire valoir devant son public. Pour cette rencontre de gala, les finalistes du Mondial 2018 devraient débuter en 4-3-3. Dans les cages, c'est Livakovic qui sera dans le onze de départ.

Devant lui, le quatuor Barisic-Vida-Caleta Car-Juranovic aura fort à faire pour résister aux assauts tricolores. Dans l'entrejeu, la Croatie pourra compter sur le talentueux Luka Modric. Le maestro sera accompagné de Kovacic et Brozovic pour gagner la bataille du milieu. Enfin, Brekalo et Majer évolueront en soutien de Budimir, aligné en pointe ce lundi. Kramaric pourrait aussi lui être préféré. Quoi qu'il en soit, la Croatie compte bien prendre le meilleur sur la France lors d'une rencontre alléchante sur le papier et à suivre en direct en live commenté sur notre site.