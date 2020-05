Un ex-international brésilien se déclare meilleur que Neymar, Messi et Ronaldo

Edilson (49 ans) n'est pas le joueur brésilien (21 sélections, 6 buts) le plus connu même s'il a tout de même soulevé la Coupe du Monde en 2002. C'est toujours ça de plus au palmarès que Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar, trois joueurs dont il affirme être plus fort qu'eux lorsqu'il était au meilleur de sa forme. La chaîne TV Bandeirantes, qui l'a interrogé, a dû se régaler.

«À mon meilleur niveau, j'ai mieux joué que Neymar... Il doit gagner la Coupe du Monde pour être meilleur que moi... Cristiano Ronaldo ? C'est juste de la force, il frappe bien le ballon avec les deux pieds, mais je suis plus habile que lui... J'ai de la personnalité et pour que Messi soit meilleur que moi, il doit aussi gagner la Coupe du Monde.» Voilà qui est dit.