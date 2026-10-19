Lamine Yamal envoie un message au PSG

Ce mardi, le Paris Saint-Germain va recevoir le FC Barcelone pour le compte de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Une échéance importante où Lamine Yamal se sait attendu. Le jeune ailier de 19 ans réalise un début de saison canon avec 9 buts et 10 passes décisives en 11 matches.

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En confiance, le natif d’Esplugues de Llobregat vient d’atterrir avec ses coéquipiers du FC Barcelone au sein de la capitale française. Dans un moment capturé par son coéquipier Jules Koundé sur son compte Snapchat, Lamine Yamal a adressé un message au Paris Saint-Germain. «Paris j’arrive» a lâché le Champion du Monde 2026.