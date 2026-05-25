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Real Madrid : Enrique Riquelme veut ramener des grands noms

Par Allan Brevi
1 min.
Enrique Riquelme @Maxppp

Le candidat à la présidence du Real Madrid, Enrique Riquelme, a livré sa première interview à Marca, dans laquelle il a défendu un projet qu’il veut centré sur un retour aux fondamentaux du club. L’homme d’affaires espagnol insiste notamment sur la nécessité de « redonner au Real Madrid ses valeurs d’antan », estimant que l’institution merengue doit retrouver une gouvernance plus proche de ses socios et un modèle qu’il juge aujourd’hui fragilisé par des dérives de privatisation et un manque de transparence.

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Sur le plan sportif, Riquelme a également évoqué ses ambitions pour renforcer l’effectif madrilène dès son arrivée éventuelle à la présidence. Il a particulièrement assuré : « il y aura des arrivées de grands noms, les meilleurs joueurs dont le Real Madrid a besoin viendront ». Une déclaration qui traduit la volonté du candidat de frapper fort sur le marché des transferts tout en lançant un vaste chantier de professionnalisation de la structure sportive du club. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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