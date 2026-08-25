Le LOSC trouve un accord pour récupérer Dilane Bakwa

Le LOSC a touché le jackpot en vendant Ayyoub Bouaddi pour 100 M€ à Manchester City, mais ce n’est pas pour autant qu’il va claquer cet argent à tout va. Au contraire, le club nordiste cherche les bons coups en cette fin de mercato, alors que la Ligue des Champions va bientôt venir muscler le calendrier.

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Et selon les informations du Daily Telegraph, que nous pouvons confirmer, les Dogues ont trouvé un accord avec Nottingham Forest pour le prêt de Dilane Bakwa. Une très belle prise pour le club français entraîné par Davide Ancelotti au regard de ce que produisait l’ailier français durant son passage à Strasbourg entre 2023 et 2025. Ce qui lui avait valu un transfert en Premier League à Nottingham l’été dernier.

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Bakwa, un vrai renfort pour l’aile droite

Malheureusement, tout n’a pas été simple pour Bakwa avec son nouveau club, même s’il n’a pas démérité sur le terrain à chaque apparition. Nottingham s’est battu pour le maintien, avec un effectif pléthorique et deux changements d’entraîneur en cours de saison. Et il ne fait visiblement pas partie des plans du nouveau coach Oliver Glasner.

Résultat, le LOSC a su convaincre le joueur de 23 ans de revenir en Ligue 1, malgré d’autres approches comme Hull City, Ipswich ou la Fiorentina. D’autant qu’il amènera une véritable solution sur l’aile droite, qui manque de joueurs de percussion. Avec Bakwa, Lille s’offre un élément déstabilisateur qui sera une arme supplémentaire pour Ancelotti.