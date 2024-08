Nouveau sélectionneur surprise pour l’Angleterre, le plan de Benfica pour s’offrir João Félix

Le Daily Express nous fait une petite confidence sur le futur sélectionneur de l’Angleterre sur sa une. La fédération britannique va auditionner Lee Carsley, actuel directeur des moins de 21 ans. À l’issue de cet entretien, il devrait être l’entraîneur par intérim des Three Lions. Si ses résultats en Ligue des Nations sont convaincants, il est probable qu’il occupe définitivement le poste.

Retour à la maison pour João Félix ?

João Félix a repris la préparation avec l’Atlético de Madrid et les négociations avec le Barca n’avancent pas. Une situation qui fait bien les affaires de Benfica, son club formateur qui a un plan pour l’attirer comme le montre Record sur sa une. L’idée de Rui Costa, le directeur sportif est simple. Il veut attendre que le marché estival ferme pour les grandes écuries européennes afin de ne plus avoir de concurrence et de proposer un prêt avec option d’achat à Joao Félix. Le joueur n’aura plus d’autres options et acceptera.

Laporta fait le forcing pour Nico Williams

C’est l’heure des grandes manœuvres au Barça sur le mercato et le président Joan Laporta est bien décidé à prendre les choses en main comme l’indique Sport sur sa une. Malgré les difficultés économiques, il est déterminé à refaire de Barcelone un club qui gagne des titres. En plus de Dani Olmo, le président veut réaliser son rêve le plus fou, faire venir Nico Williams pour l’associer à Lamine Yamal. La proposition est toujours la même, un contrat de 5 ans d’une valeur brute de 12M€ par an. L’attaquant espagnol et son entourage sont au courant que le club blaugrana a préparé le financement pour faire sauter sa clause libératoire de 62M€. Le club possède les fonds grâce à la vente des parts du Barça Studio. Le club est convaincu que le joueur va accepter de les rejoindre.