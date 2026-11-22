Suite de la 11e journée de championnat en ce dimanche après-midi avec un derby breton : le Stade Rennais se déplaçait ainsi du côté de Lorient. Un duel entre équipes aux ambitions bien différentes, mais qui n’étaient séparées que par un petit point au classement au coup d’envoi. Effectivement, après avoir perdu trois de leurs quatre derniers matchs, les Rennais pointaient à une triste neuvième place au classement, un point et une place devant des Merlus assez éloignés de la zone rouge. Pour ce match, Franck Haise récupérait Aït-Boudlal et Estéban Lepaul, même s’ils démarraient sur le banc. Dia et Al-Tamari composaient ainsi le duo d’attaque des Rouge-et-Noir, alors qu’en face, c’était du classique avec Isaak Touré comme seule absence majeure. Au final, les deux équipes se sont quittées dos à dos (1-1).

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L’entame de match était assez calme, avec peu de rythme, et deux équipes jouant assez bas. Plus qu’un round d’observation, on voyait deux formations qui jouaient surtout avec des longs ballons devant, et beaucoup de maladresse technique des deux côtés. Clairement, le spectacle n’était pas au rendez-vous, et il y avait sûrement aussi un peu de peur des deux côtés. Et sur celle qui était sa première situation un peu intéressante du match, le Stade Rennais a ouvert le score. Après une transition rapide, Al-Tamari servait Boulaye Dia, un peu excentré côté gauche de la surface. Il parvenait tout de même à tromper Mvogo pour expédier le cuir au fond des filets (0-1, 27e). À noter tout de même que, dans la foulée, Valentin Rongier devait quitter la pelouse sur blessure, remplacé par Djaoui Cissé (29e).

Une première période morne, un deuxième acte plus agréable

Les Lorientais peinaient à réagir, et ce but permettait même aux Rennais de commencer à prendre les dessus dans le jeu et en termes de possession, sans pour autant se créer de réelles occasions. Mousa Al-Tamari était tout de même particulièrement actif, avec un Boulaye Dia qui multipliait les appels. En face, les Merlus ne proposaient rien, et la première situation intéressante venait sur un corner, avec une frappe de Nathaniel contrée par un défenseur (45e). Il n’en fallait pas plus pour que, sur le corner qui a suivi, Montassar Talbi place une tête au premier poteau pour battre Brice Samba, qui aurait pu mieux faire sur le coup (1-1, 45e). Les deux équipes avaient donc marqué sur leur seule vraie occasion du premier acte. Au retour des vestiaires, Lorient avait même une superbe occasion de prendre les devants…

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Mais Noah Cadiou manquait un penalty qui avait été provoqué par Sylla, ouvrant trop son pied et tirant trop à gauche des cages de Brice Samba (51e). La deuxième période était en tout cas plus débridée et plaisante à suivre, avec un peu plus d’occasions des deux côtés. Samba sortait par exemple une belle parade sur une tentative d’Obaretin (62e). Avom Ebong voyait lui aussi le portier tricolore s’interposer après une frappe un peu molle dans la surface (64e). Peu à peu, les locaux commençaient à prendre le contrôle du match, alors qu’Al-Tamari avait une occasion en or pour signer le 2-1, parti seul dans le dos de la défense, mais il manquait son mano a mano avec Mvongo (68e). La rencontre pouvait basculer d’un côté comme de l’autre, alors que Lepaul était entré en jeu côté rennais. Cadiou manquait le cadre de peu sur une frappe de l’extérieur de la surface (81e). Thomasson était expulsé en fin de match (90e+1), mais son équipe a réussi à tenir jusqu’à la 90e+5. C’est un troisième match de rang sans gagner pour les hommes de Franck Haise et les deux équipes font du surplace au classement de la Ligue 1…