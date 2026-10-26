Ligue 1
PSG : la belle image du Parc des Princes illuminé en rose
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Le Parc des Princes s’est illuminé de rose ce lundi soir à l’occasion d’Octobre Rose. Une initiative symbolique pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein et rappeler l’importance du dépistage, en pleine campagne annuelle de prévention.
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MAGNIFIQUE ! Le parc des princes est illuminé de rose pour sensibiliser contre le cancer du sein et en pleine période d’octobre rose. #PSGOL 💗 https://t.co/u2OFD8VTbR— La Source Parisienne (@lasource75006) October 26, 2026
Cette illumination intervient en marge de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Le club de la capitale apporte ainsi sa contribution à cette campagne de sensibilisation.
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