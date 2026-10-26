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Ligue 1

PSG : la belle image du Parc des Princes illuminé en rose

Par Valentin Feuillette
1 min.
Parc des Princes @Maxppp
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PSG 1-0 Lyon
winamax
1 1.10 N 7.25 2 60.0 1er pari remboursé Voir sur DAZN avec Ligue 1+

Le Parc des Princes s’est illuminé de rose ce lundi soir à l’occasion d’Octobre Rose. Une initiative symbolique pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein et rappeler l’importance du dépistage, en pleine campagne annuelle de prévention.

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Cette illumination intervient en marge de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Le club de la capitale apporte ainsi sa contribution à cette campagne de sensibilisation.

Pub. le - MAJ le
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