Ligue 2 : Troyes prend le large en tête, Clermont freiné par Le Havre

Début de cette 33e journée de Ligue 2 avec deux affiches qui concernaient des équipes du haut du tableau. Troyes a profité de la venue de Caen pour l'emporter timidement 1-0, grâce à une frappe de Dingomé détournée par Weber dans son but (32e). L'ESTAC prend 5 points d'avance en tête du championnat.

Car dans le même temps, Clermont a couru après le score lors de la réception du Havre. Menés par un but de Thiaré (18e), les Auvergnats sont parvenus à égaliser par l'intermédiaire de Jordan Tell (72e) mais doivent se contenter d'un nul 1-1. Ils sont 2es et restent sous la menace de Toulouse, qui reçoit la lanterne rouge Châteauroux en fin de journée.

