Marcelino proche de devenir le nouvel entraîneur d’Al-Ahli

Selon nos informations, Marcelino est tout proche de devenir le nouvel entraîneur d’Al-Ahli. Libre depuis la fin de son aventure avec Villarreal en mai dernier, le technicien espagnol a trouvé un accord pour succéder à Matthias Jaissle sur le banc du club saoudien. Les discussions sont désormais très avancées et les derniers détails sont en passe d’être finalisés avant l’officialisation de son arrivée chez l’un des cadors de la Saudi Pro League.

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🔐 Marcelino is close to becoming Al Ahli's new head coach.



🤝 Talks are at an advanced stage. The Spanish manager has already said yes to replace Matthias Jaissle.https://t.co/iCIHesMKgW pic.twitter.com/1UjT25A6q4 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2026

Passé brièvement par l’Olympique de Marseille, où son aventure avait rapidement pris fin, Marcelino dispose surtout d’une solide expérience en Liga. Le coach de 60 ans a notamment dirigé le FC Séville, Valence, le Racing Santander, le Real Saragosse, l’Athletic Club et Villarreal. À Al-Ahli, il s’apprête à prendre les commandes d’un effectif ambitieux, avec notamment Riyad Mahrez, Francisco Trincão et Enzo Millot.