Le Paris FC officialise le licenciement de Stéphane Gilli

Le Paris FC a officiellement annoncé la fin de sa collaboration avec Stéphane Gilli, entraîneur de l’équipe première. Arrivé à la tête du club en 2023, Gilli avait rapidement marqué l’histoire récente du club, contribuant « aux nombreux succès de l’équipe aboutissant au retour du Paris FC en Ligue 1, étape majeure dans l’histoire récente du club ». Le communiqué souligne l’impact significatif de son travail et sa présence sur le banc parisien, malgré la situation délicate actuelle en championnat.

Le club tient à remercier « chaleureusement Stéphane Gilli pour son engagement, son professionnalisme et tout le travail accompli durant son passage au sein du Paris FC ». Pierre Ferracci, président du club, souligne que Gilli restera dans les mémoires « celui qui lui aura permis de retrouver la Ligue 1, près d’un demi-siècle après l’avoir quittée », et loue « une conscience professionnelle hors pair, un travail acharné, une loyauté et une gentillesse appréciés de tous». Pour rappel, comme nous vous le révélions samedi, c’est Antoine Kombouaré qui est attendu pour prendre la succession.