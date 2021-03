Norvège : Martin Odegaard explique sa relation avec Haaland

La suite après cette publicité

Absente des grandes compétitions internationales depuis l'Euro 2000, la Norvège espère revenir en bonne place parmi le concert des nations du football. Elle en a les moyens avec sa brillante génération qui est en train de prendre le pouvoir en équipe nationale grâce à Martin Odegaard et Erling Haaland. En plus de bien s'entendre en dehors des terrains, le milieu offensif de 22 ans et l'attaquant de 20 ans montrent de belles choses en sélection.

Interrogé par VG, le joueur du Real Madrid prêté à Arsenal explique qu'il doit se mettre au service de Haaland. «Pour moi, il s'agit de le "nourrir" en ballons autant que je peux. Après, je sais qu'il va marquer surtout s'il est en bonne position. Nous avons montré de belles choses contre la Roumanie (le 11 octobre dernier, victoire 4-0 avec un triplé de Haaland et deux passes décisives d'Odegaard) mais il est aussi important de dire que nous ne sommes pas seuls sur le terrain. Nous sommes 11 joueurs.» La Norvège lance ses qualifications à la prochaine Coupe du Monde à Gibraltar ce mercredi.