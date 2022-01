Manchester United : l'avenir de Marcus Rashford en question

Chouchou de l'Angleterre il y a quelques mois, Marcus Rashford (24 ans) déchante. Entre son penalty raté en finale de l'Euro 2020, une blessure longue à soigner et un retour mitigé sur les terrains (3 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues), l'attaquant est loin de son pic de forme. Il a d'ailleurs été pris pour cible par son propre public ce lundi soir, en FA Cup, contre Aston Villa (1-0).

La suite après cette publicité

L'arrivée de Ralf Rangnick aux manettes ne l'a pas franchement relancé et l'instabilité chronique qui règne à Old Trafford n'est pas pour l'aider à s'exprimer au mieux sur la durée. Autant de raisons qui poussent le Daily Mail à inviter le jeune homme à se poser des questions pour son avenir alors que son bail expire en juin 2023.

Le futur entraîneur sera décisif

Le quotidien anglais explique que les discussions s'ouvriront d'ici la fin de la saison, alors que MU dispose d'une option pour prolonger automatiquement ledit contrat jusqu'en juin 2024. Mais l'heure pourrait être à la réflexion pour l'international des Three Lions (46 sélections, 12 réalisations) et son clan. Ils seront par exemple très attentifs au choix du prochain manager et pourraient envisager un départ s'ils n'étaient pas satisfaits.

Plutôt emballé par la perspective de voir arriver Mauricio Pochettino l'été dernier, le Mancunien attend des garanties pour retrouver et reconstruire un capital confiance clairement entamé ces derniers temps. Il ne veut plus perdre de temps et compte sur son club de toujours pour le contenter. Le message est passé. Un dossier chaud de plus à gérer pour MU.