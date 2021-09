Atlético de Madrid : à quoi doit s'attendre Antoine Griezmann ?

Un nouveau système

Cela n'a échappé à personne. L'Atlético de Madrid a troqué son traditionnel 4-4-2 si cher à Simeone - et à Grizi - l'an passé, au profit d'un 3-5-2. Une transition qui a été pour le moins réussie, puisqu'elle a permis aux Colchoneros d'être un peu plus offensifs, exploitant bien mieux les flancs notamment grâce aux pistons Carrasco et Trippier, tout en conservant leur habituelle assise défensive. Antoine Griezmann devra donc s'habituer à ce système, qu'il a aussi connu avec Koeman à Barcelone l'an dernier, mais avec une mise en place bien différente puisque les rôles de chacun des joueurs n'était pas le même. Il devra donc trouver des automatismes et apprendre à se replacer sur le terrain. Lui qui avait par exemple l'habitude des appels en rupture dans le dos de la défense, sa spécialité lorsque l'Atlético jouait en 4-4-2 avec un bloc assez bas, devra un peu se réinventer. Tout comme le côté droit est propriété du duo Trippier-Llorente, redoutable lorsque l'Espagnol et l'Anglais combinent.

Il n'est plus la star

C'est peut-être là que réside le principal changement pour notre champion du monde. Au moment de son départ à Barcelone, Antoine Griezmann était la référence offensive des Rojiblancos. Il n'était pas juste le buteur, mais c'est aussi lui qui démarrait la plupart des actions, dans une équipe qui manquait clairement d'idées et de poudre aux avant-postes. Vous l'aurez anticipé, avec l'arrivée de Luis Suarez, la donne a bien changé. Griezmann ne sera plus le premier joueur que chercheront ses partenaires devant. Il devra donc jouer pour l'Uruguayen - ce qui n'empêche pas qu'il aura aussi de nombreuses occasions à chaque match - et apprendre à tourner autour de lui. Point positif : dans ce rôle de seconde pointe, il devrait bénéficier d'une liberté totale de mouvement dans le dernier tiers du terrain.

... mais il sera mieux entouré

Il n'y a pas que Luis Suarez qui a contribué à l'amélioration de l'Atlético, loin de là. Depuis le départ de Griezmann, certains de ses anciens coéquipiers comme Yannick Carrasco ou Thomas Lemar ont franchi un pallier et ont atteint un très bon niveau. Que dire de Marcos Llorente, terriblement bon et décisif dans un rôle un peu hybride de milieu relayeur excentré sur le côté droit, ou même d'un Angel Correa qui marque de plus en plus. Son fidèle ami Koke a encore pris du gallon, pendant que le nouvel arrivé Rodrigo de Paul risque aussi d'être un joueur important cette saison. Clairement, l'époque où Griezmann portait parfois l'équipe à lui seul est bien loin, et dans une équipe qui tourne très bien, il devrait se régaler.

Un statut bien différent

Le statut du joueur n'est plus le même... comme celui de son nouveau club n'est plus le même. En 2019, lorsqu'il quitte Madrid pour la Catalogne, c'est une star qui quitte un outsider, ou du moins pas un club candidat à tout gagner, pour rejoindre un favori au titre. Là, c'est un joueur qui a besoin de relancer qui rejoint... un favori. L'Atlético est effectivement le principal candidat à sa succession en Liga, puisqu'il s'est clairement renforcé cet été pendant que le FC Barcelone s'est affaibli, et que le réel niveau du Real Madrid reste flou. Seulement, les Colchoneros ont toujours du mal lorsqu'ils ont l'étiquette de favori collée au front...

Pas le droit à l'erreur

Le contexte risque d'être assez hostile pour lui, du moins au début. Les supporters de l'Atlético n'avaient pas vraiment apprécié le fameux documentaire dans lequel il annonçait sa décision de rester en 2018, surtout pour partir à Barcelone un an plus tard. Depuis, lorsqu'il est revenu au Wanda Metropolitano, il a été copieusement sifflé, tout comme sa plaque autour du stade (tous les joueurs ayant joué au moins 100 matchs en ont une) a été dégradée. Nul doute qu'il doit s'attendre à quelques sifflets, qui seront certes minoritaires, et qu'il serait mieux pour lui qu'il soit performant dès le départ... Sans parler de la concurrence féroce devant, puisqu'il y a Angel Correa et Joao Félix à son poste, en plus du nouvel arrivant, Matheus Cunha. Et on le sait, Diego Simeone prône la méritocratie et ne fait pas dans le favoritisme.