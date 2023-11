Le Brésil est mort de peur face à Lionel Messi

Cette nuit, à 1h30, heure française, l’Amérique du Sud va vivre le choc XXL entre le Brésil et l’Argentine au Maracana. Une opposition vitale pour la Seleção. Cinquième du classement des éliminatoires sud-américaines du Mondial 2026 avec 7 points, la Canarinha reste en course pour décrocher son billet pour les États-Unis, le Canada et le Mexique. Mais l’état de forme actuel des hommes de Fernando Diniz inquiète.

Relégué à cinq longueurs du leader argentin, le Brésil affronte les champions du monde en titre après avoir enchaîné trois mauvais résultats, à savoir un match nul face au Venezuela (1-1) et deux défaites consécutives contre l’Uruguay (0-2) et la Colombie (1-2). Une première pour les Auriverdes. Pression maximale donc sur les coéquipiers de Marquinhos ce soir. D’autant qu’en face, un certain Lionel Messi fait peur.

Le Brésil se méfie

« C’est un génie. C’est un joueur exceptionnel qui, malgré son âge, fera toujours de grandes choses. En tant qu’ami et ancien coéquipier, j’ai vraiment apprécié son passage au PSG. J’ai grandi avec lui dans tous les domaines. Demain, malheureusement, ce sera un adversaire. Je parle à mes coéquipiers pour, non pas le bloquer, ce n’est pas le mot, mais plutôt pour le sortir des actions au coeur du jeu. C’est un joueur spécial, nous devons être prudents. Une grande partie du jeu de l’Argentine passe par lui. Il faudra être très prudent demain », a confié le capitaine du PSG en conférence de presse.

Classement général Eliminatoires CM - Amérique du Sud # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Argentine 12 5 5 4 0 1 7 2 2 Uruguay 10 5 5 3 1 1 10 5 3 Colombie 9 5 2 2 3 0 5 3 4 Venezuela 8 5 3 2 2 1 5 2 5 Brésil 7 5 2 2 1 2 8 6 6 Équateur 5 5 1 2 2 1 4 3 7 Paraguay 5 5 -1 1 2 2 1 2 8 Chili 5 5 -3 1 2 2 3 6 9 Bolivie 3 5 -7 1 0 4 4 11 10 Pérou 1 5 -7 0 1 4 0 7 Voir le classement complet

Un discours très prudent partagé par Diniz qui devra, en plus de gérer Messi, faire sans Neymar, Vinicius Junior, ni Casemiro, tous blessés. « L’entente que nous devons avoir, la cohésion de l’équipe, c’est ce qui va favoriser le déroulement du match ou non. Faire face à Messi est évidemment différent et il faut s’inquiéter. On ne peut pas ne pas s’inquiéter face à un joueur de ce calibre et de son pouvoir de décision. Et nous devons aussi jouer. Nous ne devons pas hésiter à montrer nos caractéristiques tout en essayant de contenir ses capacités et ses qualités. » Un sacré défi.