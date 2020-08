Manchester City dévoile son maillot extérieur pour 2020/2021

Après avoir dévoilé son maillot domicile pour 2020/2021 mi-juillet et sa collection training, Manchester City présente désormais son maillot extérieur.

La suite après cette publicité

À l'instar du maillot que les joueurs de Pep Guardiola porteront à l'Etihad Stadium, cette tunique extérieure a été inspirée par la ville de Manchester et par l'un de ses symboles. Il s'agit ici du quartier de Castlefield, de ses canaux et de son pont emblématique.

On voit justement un imprimé bleu clair représentant le pont de Castlefield à l'avant, sur un fond noir. Pour donner plus de caractère à ce maillot, on note l'utilisation d'une couleur bronze sur les logos Puma, l'emblème du club, les sponsors maillots "Etihad Airways" et "Nexen Tire".

Le nouveau maillot extérieur de Manchester City est déjà disponible dans la boutique du club.