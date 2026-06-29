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Le Real Madrid annonce le départ de Nico Paz à Come

Par Kevin Massampu
1 min.
Nico Paz (Côme) @Maxppp

Nico Paz voulait rester à Côme, l’Argentin a obtenu gain de cause. En effet, le Real Madrid vient de confirmer le départ de Nico Paz à Côme, via un communiqué, pour la saison 2026/2027. Prêté à Côme depuis l’été 2024, le joueur de 21 ans avait réalisé une saison 2025/2026 pleine sous les ordres de Cesc Fábregas, inscrivant 12 buts et 6 passes décisives en 35 matchs de Serie A et guidant le club italien vers une qualification historique en Ligue des Champions. Le Real Madrid pourra toutefois racheter le joueur à partir de l’été 2027.

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« Le Real Madrid, Como et Nico Paz sont parvenus à un accord pour que le joueur reste la prochaine saison 2026-2027 dans le club italien. Cet accord, qui a été réalisé à la demande du joueur lui-même, prévoit également que le Real Madrid maintient une option unilatérale de rachat des droits fédératifs de Nico Paz pour la saison 2027-2028 », indique le Real Madrid.

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