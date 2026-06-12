L’OL et Toulouse se penchent sur un ancien flop du FC Nantes

L’expérience de Hyun-seok Hong (26 ans) du côté du FC Nantes fut bien courte et ratée. Après 6 apparitions durant la première partie de saison, le milieu sud-coréen a été rappelé de son prêt par Mayence, qui l’a aussitôt envoyé finir l’exercice du côté de La Gantoise. En Belgique, l’international s’est relancé mais pas suffisamment pour accrocher une place en sélection pour cette Coupe du Monde.

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De retour en Allemagne, il va de nouveau devoir réfléchir à son avenir. Mayence, où il a encore deux ans de contrat, n’en veut plus d’après le média local Allgemeine Zeitung, et facilitera son départ. Le milieu de terrain au profil défensif, estimé à 2,5 M€, pourrait revenir en France car Toulouse et l’OL s’intéressent à lui. Les Turcs de Trabzonspor et Kasimpasa sont également sur le dossier.