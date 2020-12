Man Utd-PSG : Edinson Cavani est très attendu

Des retrouvailles attendues. Demain soir, Edinson Cavani devrait affronter le Paris Saint-Germain, dont il est le meilleur buteur de l'histoire (200 buts en 301 matchs), lors de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Un match particulier pour l'attaquant de 33 ans qui a passé sept années dans la capitale française. En conférence de presse ce mardi, il a beaucoup été question de lui. Son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, a évoqué la polémique dont il a fait l'objet et cette rencontre face aux Parisiens.

«Il est prêt à jouer et bien sûr, c'est spécial pour lui de jouer contre le PSG, son ancien club où il a été le meilleur buteur. Ce qui l'affectera mentalement. Mais pour le connaître, il donnera toute son énergie. Il est si professionnel et il va travailler sur son état d'esprit aujourd'hui pour être prêt pour le match. Il a appris une leçon. Cela pourrait l'affecter, mais il devra mettre cela de côté lorsque le jeu commencera. Les meilleurs joueurs peuvent mettre ces choses de côté». Son coéquipier Donny van de Beek a aussi parlé du Matador. «Je pense que c'est important pour nous de l'avoir, en particulier pour moi, car il permet d'avoir plus d'espace dans la surface comme les défenseurs surveillent plus les attaquants. Cela donne un espace supplémentaire à nos milieux». Au PSG, où on le connaît par cœur, on l'attend de pied ferme.