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Presnel Kimpembe répond à la sortie de Kylian Mbappé sur le RN

Par Matthieu Margueritte
1 min.
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«Moi, ça me touche, je sais ce que ça signifie et quelles conséquences cela peut avoir pour mon pays lorsque des gens comme eux (le Rassemblement National, ndlr) arrivent aux commandes». Il y a quelques jours, Kylian Mbappé affichait publiquement ses craintes à l’idée de voir l’extrême droite française accéder au pouvoir à l’issue des prochaines élections présidentielles. Une déclaration qui avait malheureusement valu au capitaine de l’équipe de France de nombreux reproches et une récupération politique des figures du RN.

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Issu de l’immigration, Presnel Kimpembe a été interrogé ce matin sur cette déclaration. Mais l’ancien défenseur du PSG a refusé de se mouiller. « Ça ne m’inspire pas, c’est ce que lui pense. Ce n’est pas une question d’être engagé ou pas. Chacun est libre de dire et de penser ce qu’il veut. On est en France, il a le droit à la parole, il a le droit de s’exprimer. S’il veut mener ce combat-là, c’est son choix, il faut savoir le respecter. Si j’ai besoin d’en parler, j’en parlerai. J’ai toujours défendu certaines causes. J’ai une association, je fais attention aux enfants qui sont défavorisés, mais la politique, ce n’est pas mon truc. ce n’est pas une question d’être effrayé ou pas. Chacun pense ce qu’il veut penser, dit ce qu’il veut dire, mais il faut y penser quand même », a-t-il confié sur RTL.

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