Man City trouve un accord pour le transfert de Monga

Manchester City et Leicester City ont trouvé un accord pour le transfert de Jeremy Monga pour 14,6 M€, plus une clause de revente, annonce The Athletic. Le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, est à l’origine de la tentative du club de recruter Monga, qu’il connaît depuis son passage à la tête de Leicester lors de la saison 2023-24.

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Jérémy Monga est considéré comme une grande promesse anglaise et il est déjà apparu à 27 reprises en Championship avec Leicester la saison passée, à seulement 16 ans ! Ailier gauche, il était notamment suivi par Arsenal, qui a laissé tomber devant le prix réclamé par Leicester. Manchester City n’a pas voulu laisser passer sa chance.