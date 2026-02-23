Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le dix-neuvième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Auteur d’un nouveau doublé ce samedi contre l’Eintracht Francfort (3-2), Harry Kane a brillé lors de la victoire du Bayern Munich. Il affiche désormais 28 buts en 23 matches.

Cela lui permet de creuser l’écart avec son plus proche poursuivant. Deuxième, Kylian Mbappé reste bloqué avec 23 buts en 23 matches. Décevant contre Osasuna (défaite 2-1) où il est resté muet, l’attaquant français n’a pas troué la solution avec le Real Madrid. Le podium est complété par Erling Haaland. Troisième, le Norvégien comptabilise 22 buts en 27 matches. Il n’a pas marqué ce samedi lors de la victoire 2-1 de Manchester City contre Newcastle.

Les buteurs du championnat portugais régalent

Quatrième, Luis Suarez continue de grimper au classement. Le buteur colombien du Sporting CP affiche désormais 20 buts en 22 matches avec un nouveau pion marqué contre Moreirense (3-0). Il devance Vangelis Pavlidis qui est crédité de 20 buts en 23 matches, mais qui n’a pas marqué samedi contre AVS (3-0). Le buteur grec de Benfica arrive cinquième. C’est un peu mieux qu’Ayase Ueda qui continue de stagner sur les dernières semaines. Le buteur japonais qui a été mué contre Telstar (2-1) reste ainsi bloqué à 18 buts en 22 matches.

Paul Onachua s’empare de la septième place avec un but contre Gaziantep (2-1). Le buteur nigérian de Trabzonspor comptabilise dorénavant 17 buts en 20 matches. Des statistiques proches de celles de Yanis Begraoui. Le Marocain affiche 17 buts en 23 matches et reste sur un doublé avec Estoril contre Gil Vicente (3-1). Igor Thiago arrive ensuite au neuvième rang avec 17 buts en 27 matches. Le Brésilien est resté muet samedi contre Brighton (défaite 2-0). Enfin, la dixième place revient à Vedat Muriqi. Disposant de 16 buts en 24 matches, le buteur de Majorque n’a pas marqué contre le Celta de Vigo (défaite 2-0).

Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) arrive onzième avec 16 réalisations tandis que Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) échoue aussi aux portes du top 10 avec 15 buts. Lautaro Martínez (Inter Milan), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Tawanda Maswanhise (Motherwell) et Mason Greenwood (Olympique de Marseille) arrivent derrière avec 14 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens