Le témoin à l’origine de l’enquête sur Manchester City ne sera plus protégé

Officiellement reconnu coupable de graves infractions financières vis-à-vis du fair-play financier de Premier League, Manchester City attend désormais de connaître la sanction qui lui sera infligée. En attendant, ce tremblement de terre est également l’occasion pour les médias de se montrer préoccupés par la situation de Rui Pinto. Le pirate informatique portugais, à l’origine de la révélation des « Football Leaks » (fuite de documents sur le foot business qui a conduit à l’enquête de la Premier League sur les affaires de Manchester City), avait immédiatement réagi sur son compte X au communiqué de la Premier League.

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« C’est officiel. La déclaration publiée par la Premier League confirme finalement, sans équivoque, la véracité de tout ce qui a été révélé à travers Football Leaks. La Commission Indépendante est également particulièrement sévère dans la manière dont elle qualifie les actions entreprises par les dirigeants de Manchester City, qui, sans l’ombre d’un doute, ont agi en toute impunité, défiant tout le monde et tout. Dès le tout début, ils ont fait preuve d’un manque total de respect pour les règles, pour les instances chargées de superviser et de réguler le jeu, pour l’intégrité de la compétition, pour les autres clubs et, surtout, pour les supporters. Des années et des années de tricherie, de mensonge et de manipulation auront enfin des conséquences. » Acquitté par la justice portugaise en avril dernier, Rui Pinto va toutefois devoir redoubler de vigilance. Aujourd’hui, le Guardian nous apprend qu’il va perdre son statut de témoin protégé par les autorités portugaises. La mesure serait effective à partir du 10 octobre prochain. Une information qui n’est pas sans conséquences pour Pinto. Agressé physiquement à Lisbonne en avril dernier, Pinto vit dans un lieu tenu secret depuis août 2020. Les autorités lui auraient conseillé d’éviter les réseaux sociaux et de rester vigilant lors des interactions familiales.