Le joli penalty de Lamine Yamal à la Kings League

Par Samuel Zemour
1 min.
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp

Depuis avril dernier, Lamine Yamal (18 ans) a officialisé sa participation à la Kings League, la compétition insolite organisée par Gerard Piqué. Et alors que la star du FC Barcelone dirige sa propre équipe, la Capital FC, il a été invité à rentrer sur le terrain afin de tirer le "penalty du président", un bonus permettant au président de chaque équipe de pouvoir tirer.

Kings League Spain
LAMINE YAMAL MARCA EL PENALTI PRESI.

Historia de la Kings League.
En toute décontraction, l’ailier du Barça a transformé son penalty pour sa première apparition dans cette ligue, avant de remonter tranquillement en tribunes en célébrant son but.

