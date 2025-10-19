Le joli penalty de Lamine Yamal à la Kings League

Depuis avril dernier, Lamine Yamal (18 ans) a officialisé sa participation à la Kings League, la compétition insolite organisée par Gerard Piqué. Et alors que la star du FC Barcelone dirige sa propre équipe, la Capital FC, il a été invité à rentrer sur le terrain afin de tirer le "penalty du président", un bonus permettant au président de chaque équipe de pouvoir tirer.

En toute décontraction, l’ailier du Barça a transformé son penalty pour sa première apparition dans cette ligue, avant de remonter tranquillement en tribunes en célébrant son but.