Atalanta : Papu Gomez, un départ dès janvier ?

Depuis près de sept ans maintenant, Papu Gomez ne cesse de faire le bonheur de ses supporters et de son club. À l’image de son équipe, l’attaquant international argentin a connu une progression constante au fil des années, et le résultat semble plus que satisfaisant si l’on se fie aux dernières saisons des Bergamasques, notamment la dernière qui voyait les joueurs de l’Atalanta réussir à se hisser jusqu’en quart de finale du Final 8 et cette fameuse défaite dans les dernières secondes face au Paris Saint-Germain. Un beau parcours européen qui ne serait aujourd’hui plus qu'un lointain souvenir pour ce dernier malgré la qualifications des siens pour les 8e de finale de LdC cette saison. En effet, selon les informations de Sky Italia ce dimanche, les relations entre le natif de Buenos Aires et Gian Piero Gasperini ne seraient pas au beau fixe.

La suite après cette publicité

L’attaquant auteur de cinq buts et quatre passes décisives toutes compétitions cette saison commencerait selon le quotidien italien à se poser des questions quant à son avenir à Bergame. Le joueur penserait même à un départ et ce dès le mois de janvier. À 32 ans, il serait tout de même difficile pour lui de rejoindre une écurie cinq étoiles. En revanche, Sky évoque un intérêt du Torino pour une possible association avec Belotti. Enfin, les Emirats Arabes Unis et le club d’Al Nassr pourraient proposer au numéro 10 argentin un contrat de deux ans d’une valeur de 6 M€ par saison et d’éventuels bonus. Une chose est sûre, celui qui a cumulé pas moins de 49 buts et délivré 57 passes décisives entre 2016 et aujourd’hui, aura marqué de son empreinte son passage à Bergame.