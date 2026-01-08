Menu Rechercher
Trophée des Champions

PSG-OM : le but égalisateur de Ramos au bout du temps additionnel

Par Matthieu Margueritte
Gonçalo Ramos @Maxppp
PSG 2-2 Marseille

Queml coup de froid pour l’Olympoque de Marseille. Après avoir réussi à renverser le Paris Saint-Germain sur un but contre son camp de Pacho, les Phoécens avaient ne balle de break pour Aubameyang.

𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 !

Action exceptionnelle du @PSG_inside, tant défensivement qu'offensivement, pour égaliser à quelques secondes de la fin 🤯🤯

#TropheeDesChampions
Une occasion ratée parfaitement exploitée par les Parisiens. Dans la foulée, les Rouge et Bleu ont égalisé par l’intermédiaire de l’inévitable supersub, Gonçalo Ramos.

Pub. le - MAJ le
