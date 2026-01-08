PSG-OM : le but égalisateur de Ramos au bout du temps additionnel

Queml coup de froid pour l’Olympoque de Marseille. Après avoir réussi à renverser le Paris Saint-Germain sur un but contre son camp de Pacho, les Phoécens avaient ne balle de break pour Aubameyang.

La suite après cette publicité

Une occasion ratée parfaitement exploitée par les Parisiens. Dans la foulée, les Rouge et Bleu ont égalisé par l’intermédiaire de l’inévitable supersub, Gonçalo Ramos.