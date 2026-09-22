Équipe de France : Estéban Lepaul veut s’inspirer de Kylian Mbappé

Nouveau venu en équipe de France, Estéban Lepaul (26 ans) a été récompensé pour ses belles prestations sous le maillot du Stade Rennais. L’attaquant tricolore a été présenté ce mardi en conférence de presse et a eu des mots pour les autres attaquants français, dont Kylian Mbappé : «ce sont des joueurs qui ont des talents extraordinaires. Je suis un joueur avec une bonne qualité de finition, je vais pourtant voir ce que fait Kylian dans la manière de se déplacer ou techniquement. Ce sont des joueurs avec des qualités techniques bien au-dessus de la norme. Je vais regarder même au niveau de mon point fort ce que je peux apporter à mon arc.»

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D’ailleurs l’attaquant du Real Madrid est considéré par Estéban Lepaul comme l’un des modèles qu’il a eus au poste d’attaquant : «en Bleu, au vu de la génération, ça a été Kylian et Olivier Giroud. Olivier plus dans tout ce qui touche à la surface, surtout qu’il a une histoire proche de la mienne. J’adore ce que fait Ferran Torres au PSG, je suis un grand fan d’Harry Kane et Lautaro Martinez.»