CAN 2025 : Emmanuel Eboué lance le choc contre l’Égypte

On connaît désormais toutes les affiches des quarts de finales de la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc. L’occasion de se pencher sur les prochaines affiches alléchantes qui auront lieu le week-end du 9 et 10 janvier, avec notamment le choc entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire ce samedi. Un match aux saveurs toutes particulières pour l’ancien joueur de la sélection ivoirienne Emmanuel Eboué (42 ans), présent sur Al-Nahar TV pour en discuter, et mettre en lumière la confrontation : « Le match entre l’Égypte et mon pays sera tout sauf facile. L’équipe nationale égyptienne dispose de joueurs très solides et expérimentés. Elle compte de grands joueurs, comme en témoigne clairement son riche historique dans les compétitions africaines. Cette expérience rend chaque confrontation face aux Pharaons difficile et complexe. J’admire le travail que réalise Hossam Hassan avec l’équipe nationale d’Égypte. Son empreinte technique est évidente dans le style de jeu et dans l’esprit combatif de l’équipe.»

Arrière droit des Gunners entre 2004 et 2011, Éboué a souligné les talents des Égyptiens, en particulier deux joueurs de Premier League très en jambe depuis le début de la compétition : « Mohamed Salah et Omar Marmoush représentent la plus grande menace pour l’équipe ivoirienne. Mohamed Salah possède des qualités offensives exceptionnelles qui font de lui un danger permanent sur le terrain, tandis qu’Omar Marmoush donne le meilleur de lui-même lorsqu’il évolue au milieu, où il peut faire la différence grâce à sa vitesse et à son intelligence de déplacement. Ce type de détails techniques peut jouer un rôle décisif dans l’issue du match, surtout lors des rencontres à élimination directe où la moindre erreur est interdite.» Le coup d’envoi sera donné à 20h00, au stade d’Agadir, pour le plus grand bonheur des suiveurs de la CAN.