Italie : Roberto Mancini botte en touche sur son retour

L’ancien sélectionneur italien, Roberto Mancini, a évoqué la possibilité d’un retour sur le banc de touche en marge de l’événement Inside the Sport 2026, organisé par l’USSI et le MCL à Coverciano. Certains journalistes présents ont tout tenté pour essayer de faire parler l’actuel entraîneur d’Al Sadd au Qatar, mais l’ancien coach de Manchester City et de l’Inter Milan se refuse à tout commentaire.

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« Il y a des moments où tout va bien et où l’on est tous contents, mais c’est le sport. On peut gagner, on peut perdre . Parfois, des choses incroyables se produisent, c’est le football. Il faut se retrousser les manches et continuer à travailler. Je dois terminer la saison avec Al Sadd , et parfois le téléphone sonne . Mes enfants, par exemple, m’appellent. Un retour comme sélectionneur ? Je suis là pour le prix, pas pour parler d’autre chose. Malagò est-il l’homme de la situation pour le football italien ? Je ne sais pas». Affaire à suivre mais le foot italien est toujours dans le flou.