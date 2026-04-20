Menu Rechercher
Commenter 1

Italie : Roberto Mancini botte en touche sur son retour

Par Valentin Feuillette
1 min.
Roberto Mancini @Maxppp

L’ancien sélectionneur italien, Roberto Mancini, a évoqué la possibilité d’un retour sur le banc de touche en marge de l’événement Inside the Sport 2026, organisé par l’USSI et le MCL à Coverciano. Certains journalistes présents ont tout tenté pour essayer de faire parler l’actuel entraîneur d’Al Sadd au Qatar, mais l’ancien coach de Manchester City et de l’Inter Milan se refuse à tout commentaire.

La suite après cette publicité

« Il y a des moments où tout va bien et où l’on est tous contents, mais c’est le sport. On peut gagner, on peut perdre . Parfois, des choses incroyables se produisent, c’est le football. Il faut se retrousser les manches et continuer à travailler. Je dois terminer la saison avec Al Sadd , et parfois le téléphone sonne . Mes enfants, par exemple, m’appellent. Un retour comme sélectionneur ? Je suis là pour le prix, pas pour parler d’autre chose. Malagò est-il l’homme de la situation pour le football italien ? Je ne sais pas». Affaire à suivre mais le foot italien est toujours dans le flou.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Italie
Roberto Mancini

En savoir plus sur

Italie Flag Italie
Roberto Mancini Roberto Mancini
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier