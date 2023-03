Ligue 1 : Nice et Auxerre se neutralisent mais poursuivent leur belle série

La 26e journée de Ligue 1 démarre en beauté. Ce vendredi, sur la Côte d’Azur, l’OGC Nice et l’AJ Auxerre (1-1) n’ont pas réussi à se départager, au terme d’une belle partie, plaisante et rythmée pendant un long moment, livrée à l’Allianz Riviera. D’entrée, quand Abline a loupé le cadre (2e), les Auxerrois ont donné le ton, laissant comprendre qu’ils avaient bien l’intention de poursuivre leur belle série de 3 matchs sans défaite, dont deux victoires de rang.

Les hommes de Christophe Pélissier, bien que privés du ballon, se montraient plus tranchants lors de leurs incursions dans le camp des Aiglons, qui peinaient à régler la mire (7e, 15e, 17e, 23e). Tout s’est alors accéléré quand l’ancien Monégasque Diop a dû sortir à cause d’une blessure au genou et céder prématurément sa place à Bouanani (34e). Car l’AJA a pris les devants une poignée de secondes après, à la conclusion d’un contre rondement mené par Abline et calmement terminé par Hein (0-1, 36e).

Laborde, costaud mentalement

Un double coup dur pour les Niçois qui a pris encore plus d’épaisseur quand Radu a repoussé un penalty obtenu par Thuram (retenu par Zedadka) et tiré par Laborde (42e). Mais l’ancien attaquant de Montpellier et Rennes a de la ressource mentalement. Dans la continuité d’une action initiée par la récupération musclée d’un Rosario très en jambes, Lotomba a parfaitement débordé sur son côté avant d’offrir un délicieux ballon à Laborde, auteur d’une belle tête plongeante pour se racheter et égaliser (1-1, 45e+1). Il fallait même un nouvel arrêt du gardien roumain sur un tir de Boudaoui pour empêcher les locaux de prendre l’avantage (45e+4).

Au retour des vestiaires, les choses se sont un peu calmées. Hormis à l’heure de jeu. Car si Dembélé a vu son tir s’envoler dans les travées de l’enceinte du Gym, Boudaoui a lui obligé Radu à se détendre et à détourner sa tentative sur la barre auxerroise (60e). Derrière, la défense a clairement pris le pas sur l’attaque, de part et d’autre, jusqu’au coup de sifflet final.

Auxerre, solidaire, a tenu bon

Les entrées de Niang (75e) côté auxerrois et de Barkley (78e) pour les Aiglons n’auront rien changé. Didier Digard étend sa série d’invincibilité à 9 matchs depuis son arrivée sur le banc de l’OGC Nice, qui manque l’occasion de se rapprocher un peu plus des places européennes. L’AJ Auxerre est invaincue depuis 4 matchs désormais, mais ne compte qu’un petit point d’avance sur la zone rouge au classement de la Ligue 1.

